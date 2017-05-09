بالأسماء والصور… انشقاق 3 قادةٍ عن (داعش)

زيد المحمود: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامية، انشقاق ثلاثة من قادة تنظيم “داعش” من مدينة الميادين في ريف دير الزور، منذ أشهر، وانضمامهم للجيش الحر في البادية السورية.

وأفادت صفحة “فرات بوست” بفرار أهم ثلاث شخصيات لتنظيم “داعش” في مدينة الميادين باتجاه البادية منذ أشهر، ليتبين أنهم موجودون في معسكر التنف في ريف حمص.

وأشار المصدر إلى أن المنشقين عن “داعش” هم: (“عقبة البطاح” أمير الزكاة في مدينة الميادين، والذي سرق خزينة الزكاة كاملة وأخذها معه، و”غسان السنكة” أحد أكبر أمنيي التنظيم، والذي بايع التنظيم منذ عامين، وهو متهم بتنفيذ أحكام قصاص بحق مدنيين أبرياء، و”محمود الفرج” الملقب بـ “الليبي”، مرافق “حسام الشلوف” القيادي المعروف في المنطقة، وهو متهم بتسليم العشرات من عناصر الجيش الحر لتنظيم داعش)، بحسب الصفحة.

ونشر المصدر صوراً لكل من “غسان السنكة” و”محمود الفرج” (الليبي)، بعد وصولهما إلى مناطق سيطرة الجيش الحر في البادية السورية.