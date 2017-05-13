مهجرو (الوعر) ينقلون ساعة حمص إلى مخيمات اللجوء

أسامة أبو زيد: كلنا شركاء

أقام أهالي حي الوعر المهجرين من حمص إلى مخيمات في مدينة جرابلس شمال مدينة حلب، نصباً مصغراً لساعة حمص الجديدة الأصلية القابعة في ساحة الحرية في منتصف مدينة حمص، تأكيداً من أهالي مدينة حمص على تمسكهم بأرضهم ومدينتهم رغم هجرتهم منها قسراً.

وقال “أحمد الوعري”، المهجر من حي الوعر إلى جرابلس، “إن هذه الساعة رسالة للعالم أجمع أن مدينتنا ستبقى في عيوننا، ونحن ضد تقسيم البلاد وسنعود لمدينتنا مهما طال الزمن”.

وأضاف “الوعري” في حديث لـ (كلنا شركاء): “عندما أنتقل من خيمة لخيمة مروراً بهذه الساحة أتذكر مدينتي وتدمع عيناي، وأدعو الله أن نعود قريباً إليها وننتهي من هذا النظام المجرم”.

وأشار إلى أن “لهذه الساحة وهذه الساعة ذكرى لا تنسى داخل كل سوري، فهي من أهم معالم حمص، وقد كان لها شأنٌ كبيرٌ في ثورتنا العظيمة، خصوصاً أنها شهدت مظاهرات حمص الأولى ضد نظام الأسد، كما شهدت أول اعتصام سلمي في الثورة السورية بتاريخ 17/4/2011”.

هذا، وقد تم تصميم العديد من مجسمات الساعة الجديدة في حمص كرمز للثورة في عدة أحياء في حمص عند استحالة وصول الثوار والمتظاهرين إليها، كما تمت صناعته في عدة مدن ومحافظات سورية إكراماً لمحافظة حمص وما قدمته من تضحيات في ثورة الحرية والكرامة.