حلب.. احتفالات تصف قتلى الروس في الحرب العالمية الثانية بـ (الشهداء)

سعيد جودت: كلنا شركاء

وسط كل الدمار والقتل، وبعد تشريد وتهجير أكثر من نصف الشعب السوري، النظام يحتفل بالانتصار الروسي وذكرى استسلام المانيا في الحرب العالمية الثانية، ففي هذه المناسبة أُقيمت احتفالية في مدينة حلب بـ (عيد النصر) الروسي، الذي يصادف ذكرى استسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

حضر الاحتفال جنرالات روس، ونشر ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر فيه فتاة موالية، تحتفل بعيد النصر في مدينة حلب، قالت إنه “احتفال بانتصار روسيا على النازية الغازية، حيث ارتقى فيها 26 مليون شهيد من إخوتنا الروس”، “الذي يحدث هو اندماج للثقافتين السورية والروسية”.

ونادى محتفلون موالون حملوا الأعلام الروسية بعبارة “واحد واحد واحد… سوريا وروسيا واحد).