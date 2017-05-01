قياديٌّ في (قسد): ننتظر وصول أسلحةٍ من التحالف لاقتحام الرقة

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قال قياديّ في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إن من المتوقع أن تقتحم قواته مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا في “بداية الصيف” بالاستعانة بأسلحة تنتظر وصولها من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف عبد القادر هفيدلي القيادي في قوات سوريا الديمقراطية لوكالة “رويترز” إن قواته تنتظر إمدادات تشمل عربات مدرعة مع استعدادها لإطلاق واحدة من أكبر المعارك حسما في الحرب ضد المتشددين في العراق وسوريا.

وبينما أمد التحالف بالفعل المقاتلين العرب في قوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة وافق البيت الأبيض هذا الأسبوع للمرة الأولى على تسليح وحدات حماية الشعب الكردية وهي العنصر الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية في خطوة أثارت غضب تركيا.

وتعتبر أنقرة الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن حربا في جنوب شرق البلاد منذ ثلاثة عقود سعيا إلى حكم ذاتي للأكراد.

ورفض هفيدلي تحديد موعد انطلاق الحملة على الرقة وقال “سوف تكون في الفترة المقبلة القصيرة. لا أستطيع التحديد بالضبط على ما أعتقد ببداية الصيف سوف يتم اقتحام المدينة”.

وتابع قائلا “في بداية الدخول إلى المدينة طبعا، سوف يتم مثل ما وعدونا بالدعم من الأسلحة النوعية أو المدرعات أو غير ذلك”.

وقال إن الأسلحة التي وافق البيت الأبيض على تقديمها لوحدات حماية الشعب لم تصل بعد و”على ما أعتقد سوف يتم وصول هذه الأسلحة وهذا الدعم في الفترة القريبة”.

وكان متحدث باسم التحالف قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تبدأ في توزيع بعض الأسلحة والمعدات على وحدات حماية الشعب في سوريا “سريعا جدا” موضحا أن الإجراء سيتم بشكل تدريجي وسيخضع لمراقبة وثيقة.