قتلى لقوات النظام خلال محاولتها التقدّم في جبل الشيخ

وليد الأشقر: كلنا شركاء

تصدّت كتائب الثوار في غوطة دمشق الغربية لمحاولة تقدمٍ جديدةٍ لقوات النظام، بدأتها مساء أمس الجمعة، واستعادت مواقع تقدمت إليها القوات المهاجمة في جبل الشيخ، فيما ردّت قوات النظام اليوم بقصفٍ مكثّف بالبراميل المتفجرة.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة، إن قوات النظام هاجمت مساء الأمس مواقع كتائب الثوار على السفوح الشرقية لجبل الشيخ في ريف دمشق الغربي، محاولةٍ التسلل من محوري الزيات والظهر الأسود وتقدمت إلى تلة “الربع” وسيطرت عليها.

من جانبها، قالت وكالة “إباء” المقرّبة من هيئة “تحرير الشام”، اليوم السبت، إنّ مقاتلي الأخيرة بالاشتراك مع كتائب الثوار استعادت التلة الواقعة في تجمع الحرمون بالغوطة الغربية بعد قتل جميع عناصر النظام المتواجدين فيها، فيما قال مراسلنا إنّ الأنباء ما زالت متضاربة حول مصير التلة.

وقال ناشطو “اتحاد قوات جبل الشيخ” إنّ الطيران المروحي التابع لقوات النظام قصف ببراميل متفجرة منطقة “الزيات” والظهر الأسود ليتجاوز عددها 16 برميلاً في ظل اشتباكات عنيفة على نفس المحاور.

وطال قصف قوات النظام المناطق المحيطة ببلدة سعسع، حيث تسببت قذيفة مدفعية بتعطّل محوّلةٍ كهربائيةٍ وانقطاع التيار عن الريف الغربي ومحافظة القنيطرة، قبل عودته صباح اليوم.