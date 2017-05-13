الائتلاف: القضاء التركي يرفض تجريم حاملي جوازات المعارضة

وليد غانم: كلنا شركاء

قال أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني المعارض، إن القضاء التركي أصدر حكماً برفض تجريم حاملي جوازات سفر المعارضة السورية، وألغى العقوبات المترتبة عليهم، ومنها حرمانهم من دخول تركيا.

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها رمضان على حسابه الشخصيّ في تويتر، بعد اعتقال السلطات التركية لسوريين حاولوا السفر عبر جوازاتٍ كانت مكاتب في تركيا والداخل السوري تصدرها باسم الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة.

ولفت موقع “ترك برس” التركي، إلى أنّ تغريدة رمضان جاءت على خلفية لقاء جمع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة.

وقال رمضان في تغريدة أخرى، إن الائتلاف الوطني السوري ينشئ مكتب اتصال برئاسة نائب الرئيس مع الجانب التركي لمتابعة التعاون والتنسيق وحل قضايا السوريين ومنها قضية التأشيرات.

من جهة أخرى، ذكر بيان للدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري، ونقله “ترك برس” أن وفد الائتلاف برئاسة رياض سيف، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والمستشار أوميت يالجن والمدير العام لدائرة الشرق الأوسط بالخارجية، يوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة.

وبحث الطرفان آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة السورية، وتقدم رئيس الائتلاف الوطني لوزير الخارجية بالشكر لمواقف تركيا، قيادة وشعباً، تجاه دعم قضية الشعب السوري وكفاحه من أجل الحرية والكرامة، مثمناً التجربة الديمقراطية في تركيا.