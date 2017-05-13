سوريٌّ يتخرّج بالمرتبة الأولى من جامعة كيليس التركية

وليد غانم: كلنا شركاء

قالت مصادر إعلامية تركية اليوم السبت، إن طالباً سورياً أحرز المرتبة الأولى في أحد الجامعات التركية، التي أكمل فيها دراسته بعد تركه جامعة حلب.

ونشرت قناة (تي آر تي) الرسمية التركية صوراً للطالب السوري حسين النجار أثناء تكريمه من قبل إدارة الجامعة في مدينة كيليس جنوبي تركيا.

وأورد المصدر أن الشاب السوري تخرج بالمرتبة الأولى على “جامعة 7 كانون أول” في مدينة كيليس بعد انتقاله من جامعة حلب قبل أربع سنوات بسبب الحرب ليتفوق في دراسته.