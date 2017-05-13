قوات النظام تعلن سيطرتها على مطار الجراح شرق حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم السبت عن سيطرتها على مطار الجراح (كشيش) الحربي في ريف حلب الشرقي، بعد معارك ضدّ تنظيم “داعش”، ضمن حملةً بدأتها للسيطرة على مدينة مسكنة، آخر معاقل التنظيم في ريف حلب الشرقي.

ونشرت شبكة (دمشق الآن) المولية صوراً قالت إنها لجنود النظام الذي دخلوا فجر اليوم إلى المطار العسكري واعتلوا الطائرات الحربية الخارجة عن الخدمة فيه.

وذكرت وسائل إعلامٍ مواليةٍ أن اقتحام المطار كان بعد معارك سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من عناصر التنظيم الذين انسحبوا نحو مدينة مسكنة القريبة، فيما قال ناشطون إن التنظيم انسحب من المطار فور بدء هجوم النظام، دون أن يتكبد أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وكانت قوات النظام حشدت آلياتها وعناصرها خلال الأيام القليلة الماضية في ريف حلب الشرقي، تمهيداً لحملةٍ أعلنت أنها تهدف للسيطرة على كافة مواقع “داعش” في ريف حلب الشرقي.