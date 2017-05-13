جمال معروف: سأعود إلى إدلب بشرط

زيد المحمود: كلنا شركاء

قال القيادي في الجيش الحر “جمال معروف”، القائد العامّ الأسبق لجبهة ثوار سوريا “سنحارب الإرهاب ولكن إسقاط الأسد مقابل محاربتنا للإرهاب لأنه هو صانع ومصدر الإرهاب”.

وأضاف معروف في تغريداتٍ نشرها على حسابه في “تويتر”: لن أدخل إدلب ما لم تعطني الدول الكبرى تعهدات بإزالة الأسد، لأن أي اقتتالٍ في هذا الوقت لن يخدم سوى النظام والميليشيات الموالية له.

وشدّد علة أن نظام بشار الأسد هو من صنع الإرهاب في سوريا، مضيفاً بالقول “أبو القعقاع وتلاميذه خير دليل”، في إشارةٍ إلى عميل المخابرات السورية “محمد قول أغاسي” الذي كان يجنّد الشبان السوريين من ذوي التوجّه الجهادي ويرسلهم إلى العراق، على مرأى ومسمع مخابرات النظام، قبل أن تتم تصفيته في ظروف ما تزال غامضة.