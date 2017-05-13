(تحرير الشام) تُحدث دائرةً جديدةً لإدارة ورقابة سوق الصرافة

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلن المكتب الاقتصادي العام التابع لهيئة تحرير الشام، عن تأسيس دائرة لإدارة ورقابة سوق الصرافة والحوالات المالية في المناطق المحرر، تحت مسمى (المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك).

وأفاد بيان للمكتب الاقتصادي العام التابع لهيئة تحرير الشام، بتاريخ 11 أيار/مايو الجاري، بأنه “استناداً إلى الخلافات الحاصلة في مراكز الصرف، ولوجود مخالفات شرعية تتخلل كثيراً من عمليات البيع والشراء، وتجاوباً مع طلب عدد كبير من أصحاب مراكز الصرافة والحوالات في المنطقة المحررة، قام المكتب الاقتصادي العام لهيئة تحرير الشام بتأسيس دائرة تُعنى بإدارة ورقابة سوق الصرافة والحوالات المالية، وتمت تسميتها (المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك)”.

وطالب المكتب في بيانه أصحاب مركز الصرافة والحوالات المالية أن يتعاونوا مع هذه المؤسسة، “لما فيه الخير للناس والمتعاملين في سوق النقد على السواء”.