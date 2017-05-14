الأول من نوعه… (الفروسية تجمعنا) مهرجانٌ للخيول العربية الأصيلة في ريف حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

أقامت جمعية (الفجر) للخيول العربية الأصيلة، مهرجان البادية السورية الأول للخيول العربية في ريف حلب الجنوبي، تحت شعار (الفروسية تجمعنا)، بمشاركة واسعة من الفرسان أصحاب الخيول العربية، وحضورٍ كبيرٍ من الأهالي.

وقال المهندس، محمد يحيى نعناع، نائب رئيس جمعية الفجر للخيول العربية الأصيلة، في تسجيل مصور نشرته وكالة “ثقة”: “نحن حالياً في طور انطلاق مهرجان الفروسية، مهرجان البادية الروسية للخيول العربية الأصيلة”.

وأشار نعناع إلى أن المهرجان يحمل رسالة للعالم بأن “الحياة موجودة في سوريا، رغم القتل والتهجير الذي يمتهنه نظام بشار الأسد”.

وعن هدف المهرجان، قال نعناع: “نريد أن نحيي التراث، فالفروسية متجذرة في تراثنا وتاريخنا”، مؤكداً “قريباً سيكون هناك دروس للفروسية في المدارس قريبا”.

وأوضح أن “المشاركين في المهرجان أتوا من حماة وإدلب وحلب، ويُقام في ريف حلب الجنوبي، وهو الأول من نوعه”، مشيراً إلى أنه “سيتكرر هذا المهرجان في كل الأعوام المقبلة، وفي مناطق ومحافظات أخرى”.

وتحدث أحد أعضاء جمعية الفجر عن أقسام السباق، فقال: “السباق مقسم إلى ثلاثة أقسام، سباق خيول عربية أصيلة مسجلة لدى منظمة (واهو)، وسباق خيول عربية أصيلة وطنية غير مسجلة، وسباق للخيول المهجنة”.