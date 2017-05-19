الميليشيات الكردية ترتكب مجزرتين في ريف الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى أكثر من 17 مدنياً في حصيلة أولية، وأصيب آخرون بجروح، اليوم وأمس 12-13 أيار/مايو، جراء استهداف الميليشيات الكردية بالمدفعية الثقيلة، قرى ريف الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”.

وأفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت”، بأن الميليشيات الكردية استهدفت اليوم مزرعة الأسدية في ريف الرقة الشمالي، بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى وقوع مجزرة بحق الأهالي، راح ضحيتها أكثر من سبعة مدنيين في حصيلة أولية، بينهم عائلات بأكملها.

ووثق المصدر مقتل 10 مدنيين على الأقل، جراء قصف مدفعية الميلشيات الكردية لبلدة يعرب غرب الرقة، من بين الضحايا نساء.

وشهدت أسواق مدينة الرقة اليوم إغلاقاً شبه تام، بسبب اقتراب الاشتباكات بين تنظيم “داعش” والميلشيات الكردية من المدينة.

كما شهدت المدينة حركة نزوح للمدنيين باتجاه الريف، مع اقتراب المعارك من المدينة، وإطلاق قنابل ضوئية في محيط الفرقة ١٧ ليلة الأمس، باتت أصوات الانفجارات والاشتباكات تسمع بشكل واضح داخل المدينة، بحسب ناشطي “الرقة تذبح بصمت”.

أسماء ضحايا مزرعة الأسدية:

١-خليل الدهمة

٢-حسان إسماعيل الذياب

٣-أحد أبناء الشوادي

٤-محمد الناصح

٥-أبو براء وكامل عائلته

٦-عائلة الطحري بأكملها

٧- نازح في المزرعة

أسماء ضحايا مجزرة بلدة يعرب:

١-باسل إسماعيل السكران

٢-مجد إسماعيل السكران

٣-بشار إسماعيل السكران

٤-زوجة عمار خلف الخويجة

٥-إبراهيم علي الأصلان

٦-حسن علي الأصلان