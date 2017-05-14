رئيس الائتلاف: عمليات التهجير القسري في دمشق (جرائم حرب)

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف، أن عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي التي يقوم بها النظام في دمشق، هي جرائم حرب، مطالباً الأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عنها.

وجاء ذلك في لقاء عبر الانترنت، اليوم السبت، جمع رئيس الائتلاف وأعضاء في الهيئة السياسية مع قياديين في حي القابون الدمشقي، المهدد بحملة تهجير جديدة من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

ونقل موقع الائتلاف عن “سيف” قوله خلال اللقاء، إن عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي هي “جرائم حرب”، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات حقيقية لمنع هذه العمليات، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عنها.

ولفت الطبيب “نزار”، وهو مسؤول الهيئة الطبية في حي القابون، إلى أن هناك إصابات كثيرة داخل الحي وأخطرها الإصابات العصبية، مضيفاً أنهم لا يملكون الأجهزة والمعدات الكافية لمعالجتها.

ومن جانبه، أوضح مسؤول الدفاع المدني في الحي، “أبو حسن”، أن القصف متواصل منذ أكثر من شهرين، مشيراً إلى أن الحي بات مدمراً بنسبة 80 في المئة.

وأضاف “أبو حسن” أن الحي يحوي 300 عائلة وهناك خطر كبير على حياتهم بسبب القصف المتواصل.