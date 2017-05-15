صحيفة: الاستخبارات الألمانية ترى النظام السوري مسؤولا عن هجوم كيماوي

بعد أكثر من شهر على الهجوم الكيماوي على خان شيخون السورية، ذكرت صحيفة ألمانية أن “الاستخبارات الخارجية الألمانية” ترى أن سلاح الجو السوري هو من نفذ الهجوم وأنه انطلق من قاعدة الشعيرات، التي استهدفها قصف أمريكي لاحقاً

كلنا شركاء: دويتشه فيله

ذكرت صحيفة “فيلت آم زونتاغ” الألمانية أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) ترى أن السلاح الجوي السوري مسؤولاً عن الهجوم بمواد كيمائية سامة الذي وقع في بلدة خان شيخون السورية مطلع نيسان/أبريل الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً.

وبحسب تقرير صحيفة “فيلت آم زونتاغ” الصادرة غداً الأحد (14 أيار/مايو 2017)، علمت الاستخبارات الخارجية الألمانية أيضاً بأن الهجوم بمواد سامة انطلق من قاعدة الشعيرات. ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان بشار الأسد أمر بنفسه بشن هذا الهجوم.

وكانت الولايات المتحدة قصفت قاعدة الشعيرات الجوية في وسط سوريا، التي يُعتقد أن الهجوم على خان شيخون انطلق منها، بـ59 صاروخاً من طراز “توماهوك”، إلا أن هناك مزاعم بأنها لم تصل كلها إلى هدفها.