(الأسايش) تختطف صحفياً في الرميلان بريف الحسكة

كدر أحمد: كلنا شركاء

اتهمت عائلة الصحفي “برزان حسين” قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، باختطاف ابنهم “برزان” مع سيارته في مدينة رميلان بريف الحسكة، يوم السبت 13 أيار/مايو.

ويعمل “برزان حسين” كمراسل لقناة “زاغروس” ضمن برنامج (أرك) والمهتم بقضايا الثورة السورية والوضع الكردي في سوريا، وتم اعتقاله أثناء محاولته إجراء اتصال هاتفي مع البرنامج، وذلك لوجود شبكات للخطوط العراقية العاملة في ريف الحسكة، بما فيها مدينة رميلان.

وقالت عائلة الصحفي “برزان حسين”: “لا أسباب معلومة لدينا حتى الآن حول اعتقال برزان، واستطعنا معرفة الجهة التي اعتقلته وهي قوات الأسايش في رميلان، من خلال جهات سياسية”.

وأشارت عائلة الصحفي في حديثها لـ (كلنا شركاء)، إلى أن برزان كان يعمل في مجال الإعلام قبل الثورة، وبعد انطلاق الثورة عمل مع مواقع الكترونية، وكمراسل لقناة “زاغروس”، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال ابنها.

وناشدت عائلة الصحفي قوات الأسايش “لإطلاق صراحه وعدم احتجازه لمدة طويلة دون أية أسباب، وهو المعيل لأربعة أطفال”.

ومن جهته، قال عضو اللجنة المركزية في حزب يكتي الكردي، عبد الله كدو، “طبعاً لا توجد أية حرية لا سياسية ولا للصحافة انطلاقاً من أن (ب ي د) يطالب الكل بالتراخيص، وبالتالي الاعتراف بشرعيتها القائمة على السلاح، وبدون أية انتخابات”.

وتابع “الموضوع نضالي ولا بد من مواصلة الضغوط ميدانياً وديبلوماسياً وعبر أصدقاء الشعب السوري، وخاصة أمريكا التي تسلحهم، كي ترغمهم على احترام الحقوق الأساسية”.