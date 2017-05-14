دراسة: ايران ترسم خطة استعمارية في الشرق الأوسط نسفت (سايكس بيكو)

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أكد تقرير أصدره معهد Brookings الأمريكي، أن الحدود التي رسمتها اتفاقية “سايكس بيكو” أوائل القرن الماضي باتت “منتهية”، نظراً لمساعي ايران بخطة استعمارية أشبه بالخطة التي رسمها الغرب في الماضي، تعتمد على تقسيم المنطقة طائفيا وعرقيا وسياسيا، للهيمنة على عدد من دول الشرق الأوسط.

وكشف التقرير أن الاضطرابات الشعبية التي حدثت في العالم العربي، أي “الربيع العربي”، أحدثت نوعا من الانقسامات داخل الشعوب، وجعلت مصطلح الحدود الاستعمارية الغربية “متقادماً”، فهناك قوى استعمارية جديدة تريد فرض هيمنتها على المنطقة، من ضمنها التحركات الإيرانية، وتقسيم العراق إلى 3 كيانات، كذلك وجود تنظيم الدولة، وتهديد استقرار الأردن، فضلا عن عبىء استقبال اللاجئين.

وأشار التقرير إلى أن إيران تمتلك طموحات كبيرة للهيمنة على المنطقة، حيث ضمنت وجودها في لبنان عبر ميليشيا حزب الله، إلى جانب نظام الأسد في سورية، والتأثير بشكل مباشر على الحكومة العراقية والطائفة الشيعية في البلاد.

وأوضح التقرير، بحسب أحد المحللين، أن طهران ان نجحت على تأمين ممرين رئيسيين أحدهما شمالي والآخر جنوبي، وتمر هذه المناطق عبر الأراضي العراقية والسورية وانتهاء بالبحر الأبيض المتوسط، فإنها ستنشئ “نظاما جديداً” في المجال الرئيسي للشرق الأوسط، أشبه بالخطة الاستعمارية التي رسمها الغرب في الماضي، ويعتمد على تقسيم المنطقة طائفيا وعرقيا وسياسيا

واعتبر التقرير أن طموحات إيران في القرن الـ21 تعتبر أكثر جرأة من سابقاتها، مبينا أن الساسة الإيرانيين استغلوا وصول حركة الإخوان إلى الحكم في مصر قبل أربعة أعوام، من أجل إرسال السفن البحرية إلى المتوسط وإنشاء قاعدة بحرية في سورية.

ولفتت الدراسة، بحسب المحلل الى أن هناك عدة دول تعارض الامتداد الايراني، من ضمنها تركيا والأردن ودول الخليج العربي وغيرها، ونصح إدارة ترمب بالاعتماد على الشركاء الإقليميين لمواجهة هذه الهيمنة الجديدة.