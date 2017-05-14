مصرع العميد الركن (مدين الهيفي) في حي القابون الدمشقي

معتصم الطويل: كلنا شركاء

نعى موالو النظام في وقتٍ متأخرٍ مساء السبت القيادي البارز في عمليات قوات النظام في حي القابون الدمشقي، العميد مدين الهيفي، الذي أصيب بوقتٍ سابقٍ في معارك الحي.

وأشارت المصادر إلى أن العميد الركن الهيفي الذي ينحدر من منطقة سهل عكار في ريف طرطوس، كان تعرّض لإصابةٍ في وقتٍ سابقٍ وتسببت بمقتله مساء أمس، إلا أن المصادر لم تحدد تاريخ إصابته، فيما قال ناشطون من الحي إن إصابته لك تكن بالأمس كون الجبهة كانت هادئة نسبياً السبت.

وسبق لعميدٍ آخر أن لقي مصرعه في حي القابون الدمشقي، خلال الحملة التي بدأتها قوات النظام قبل نحو ثلاثة أشهر على الأحياء الشرقية في دمشق، وهو العميد الركن بلال مبارك، الذي ينحدر من بلدة بيت ياشوط في ريف اللاذقية.