(فيلق الرحمن) يعتذر للمكتب الطبي في الغوطة ويتعهد بمحاسبة المسيئين

وليد الأشقر: كلنا شركاء

اعتذر فيلق الرحمن عن الإساءة للمكتب الطبي في غوطة دمشق الشرقية وكوادره، والتي حدثت أمس السبت، وتعهد بمحاسبة المسؤولين عنها.

وجاء ذلك في بيان لفيلق الرحمن، نشره مساء أمس السبت 13 أيار/مايو، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أقر فيه باعتداء عناصره على أطباء وكوادر طبية في الغوطة الشرقية، واعتبره خطأً كبيراً لا يقبل فيه.

وأردف “تابعت قيادة فيلق الرحمن هذا الأمر بشكل مباشر إصلاحاً لهذا الخطأ وآثاره، ومحاسبة المسؤولين عنه”، “ونقدّم اعتذارنا للمكتب الطبي في الغوطة الشرقية وللسادة الأطباء الذين تعرضوا للإساءة”.

وأكد الفيلق في بيانه التزامه التام بتحييد المدنيين عموماً وكوادر جميع المؤسسات المدنية خصوصاً عن أي إزعاج أو تضييق.

وكانت قوات من فيلق الرحمن اعتقلت أمس الطبيب “عماد قباني” مدير المكتب الطبي في الغوطة الشرقية، والطبيب “يوسف هارون”، أخصائي الأعصاب الوحيد في الغوطة، دون معرفة الأسباب.

كما اعتدى أحد عناصر الفيلق أمس على مجمع “اليمان” الطبي في الغوطة الشرقية، وأطلق النار بين أقدام العزل.