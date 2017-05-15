رامي زين الدين: (الحق وابن عمّه) وتوجيه البوصلة السورية

رامي زين الدين: كلنا شركاء

في كتابه “نقد العقلانية العربية” الذي صدر في العام 1997، يتحدّث المفكّر السوري الراحل الياس مرقص عن النظرة التحليلية العميقة ونقيضتها السطحية نحو القضايا الوطنية وأمور الشأن العام، أو ما يسمّيها “الجدلانية والوضعانية”، ويمنح هذا المبحث أهمية كبيرة، لما تحمله “الجدلانية” من قدرة على تحليل المشكلات الراهنة والمزمنة، بناء على تشريح المقدمات والهوامش بشكل موضوعي وعقلاني وجدلي.

وإذ تبدو اليوم، العودة إلى هذا المؤلَّف الضخم، بغناه المعرفي والفلسفي، ضرورةً ملحّة، لإجراء مقاربة مع الوضع السوري الراهن، بالغ التعقيد من جهةٍ والكارثي من جهةٍ أخرى، وذلك لمحاولة فهمه وتوضيحه إشكالاته.

اليوم وبعد ست سنوات من بدء الثورة، يبدو أنّ المشهد السوري، غارقٌ أكثر فأكثر في النفق المظلم الذي رُسم له من قوىً معادية لأي تغيير إيجابي في المنطقة، وبالنظر إلى الحالة الغرائزية التي تسود في الشارع السوري، يمكن القول إن الرابط الحقيقي اليوم هو مع الإنسان، الضحيّة، فلا عادت الثقة قائمة بمن يفترض أنهم يقاتلون لاسترداد حقوق البسطاء، ولا أساساً هناك ثقة بمن سلب حقوقهم. وكل ذلك يحدث بينما تتدحرج كرة الطائفية، التي يغذّيها طرفا الصراع، لتحرق الجميع بلهيبها، وخاصة أولئك البسطاء.

ولعلّ ما يمكن أن يوقظ الكثيرين، من غفلةٍ، فرضتها الخطابيّة والشعبوية الغرائزية السائدة في الحدث السوري على حساب العقلانية والمنطق، هو تنويه مرقص إلى الحاجة للتمييز بين ما يسمّيه “الحق، وابن عمّه”، وفق القياس الفلسفي والعملي للأشياء.

يمكن الانطلاق من هذه المفهوم “الحق وابن عمّه”، إلى مقاربته ومحاولة فهمه في تفسير الحالة الطائفية المستشرية اليوم على الساحة السورية، ولعلّ السؤال الذي يمكن أن يطرح: ما هو الحق في سوريا؟ وما هو ابن عمّ الحق هناك؟ والانتقال إلى تساؤلات أكثر تفصيلية: هل السنّة هم المظلومون في سوريا؟، أم أن الأقليات هي المظلومة؟، العلويون مثلاً؟ أم الأكراد هم فقط أصحاب الحق في المظلومية؟… إلخ

كثيراً ما نسمع أصواتاً تنادي بمظلومية هذه الطائفة أو تلك وفق وقائع صحيحة وواقعية، دون شك، ولكنها في الحقيقة مجردة تماماً ومجتزأة. فالطائفة السنّية اليوم بمعظمها، ترى أنها الفئة الوحيدة المظلومة، والاستدلالات كثيرة بطبيعة الحال، من عدد ضحايا الحرب أو المناطق المدمّرة أو المهجّرين قسراً أو المعتقلين، وفي المقابل تتبنّى الأقليات، قومية أو إثنية أو مذهبية، منفردة ومجتمعة، الخطاب ذاته، وبحسب النسبة والتناسب _وهي وجهةُ نظر_، لا تقلّ خسائر الأقليات عن الأكثرية، ولكلّ منهم بطبيعة الحال مبرراته وأسبابه لتصدير هذا الشعور بالمظلومية.

لكن لنعد إلى المنطلق؛ إلى مفهوم “الحق وابن عمه”، والمستلّ أساساً من نظرية القياس الفلسفي لـ “المعلم الأول” أرسطو طاليس: “كل إنسان فان.. سقراط إنسان.. إذاً سقراط فان”. وإذا ما انطلقنا من قاعدة القياس: المقدمات الكبرى أولاً، فإنه من نافلة القول إن كل السوريين مظلومون، لأنّ الحقيقة البديهة في سوريا هي وجود سلطة حاكمة ومنظومة فاسدة ومستفيدة من ولائها وارتباطها بالسلطة، أما عموم الشعب، هم المتضررون وهم الفقراء والمقموعون والمحرومون من حقوقهم.

وهذا ينطبق على الجماعات المذكورة آنفاً (طوائفَ وإثنياتٍ)، والتي تشكّل منفردة المقدمات الصغرى في قاعدة القياس، والتي تشكّل مجتمعة مجموع السوريين. ولذلك فالحق هو أن كل السوريين يتعرضون للظلم، فيما يتمثّل “ابن عمّ الحق” باجتزاء حالة الظلم تلك وحصرها بفئة دون غيرها.

يقول المفكّر الراحل الياس مرقص إن العرب مصابون بمرض بدء الأمور بعد بدايتها الحقيقية، ويربط ذلك، بالعجز عن التقدّم، فيقول مثلاً: “بعد عشر سنوات قد يردّد كل منا مواقفه، نحن والجيل القادم. نركض إلى الأمام دون سؤال عن المنطلق، ونسمي ذلك متابعةً وتطويراً”.

لنلقِ نظرةً على سوريا الراهنة بعينٍ غير منحازة، كيف تبدو يا تُرى؟ إنها الحرب التي تأكل أبناءها، وفقراءها على وجه الخصوص، إنها سوريا المصابة بلوثة الطائفية والكراهية والحقد، سوريا المفتّتة أفقياً وعمودياً والمفروزة قسراً بين “وطنيّ” و”خائن”.. سوريا المهددة بـ “سايس بيكو” جديد، أشدّ لعنةً وتشرذماً.. سوريا المرتهنة بكليتها لمصالح الخارج.

وبرغم كل ذلك لا تزال “الوضعانية” مسيطرة على طريقة التفكير، في مقابل تجاهل أصل القضية ومنطلقها. وبعد عشر سنوات، إذا ما استمر هذا النهج، نهج “ذاكرة السمك”، أيُّ حالٍ ستؤول إليه الأمور يا تُرى؟

إنّ الحق اليوم في سوريا، هو أنّ الفقراء هم الذين يدفعون الثمن الأكبر لحربٍ لا تبقِ ولا تذر، والحق اليوم هو أنّ كل قادة الصراع في “النظام” وحلفائه من جهةٍ، والقوى الإسلاموية والإثنية من جهةٍ أخرى، ليسوا سوى أمراء حربٍ وأدواتٍ لمشاريع هدّامة، حطبها ووقودها هم الفقراء وأبناؤهم، ولذلك فإن من مصلحة السوريين كنس كل تلك القوى غير الوطنية، وبناء فكر وعمل سياسي وطني، يكون عماده ومنطلقه، وموجّه بوصلته، الحقّ الحقّ… وليس ابن عمه.