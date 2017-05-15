(سيف) يؤكد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمفاوضات جنيف

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف، الاتحاد الأوروبي لدعم مفاوضات جنيف القادمة، والاستمرار في دعم مشاريع الحكومة المؤقتة، وتقديم الإغاثة للشعب السوري.

وجاء ذلك في لقاء رئيس الائتلاف وعدد من أعضاء الهيئة السياسية، مع سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برغر، أمس السبت 13 أيار/مايو، في مقر الأمانة العام بإسطنبول.

وأفاد موقع “الائتلاف” بأن سيف دعا الاتحاد الأوروبي لدعم المسار السياسي في جولة مفاوضات جنيف القادمة بشكل جدي وفاعل لتحقيق تطلعات الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة وإسقاط النظام الديكتاتوري.

وحث سيف الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري، ودعم مشاريع الحكومة المؤقتة التي تقدم الخدمات للسكان.

ولفت إلى أن هناك خطة إصلاحية للائتلاف الوطني من أجل إعادة الثقة به وبمؤسساته من قبل الشارع السوري، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي دعم الدول الصديقة ولا سيما الاتحاد الأوروبي.