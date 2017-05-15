الثوار يزيلون التعديات على خط المياه المغذي لريف درعا الشرقي

إياس العمر: كلنا شركاء

قامت كتائب الثوار بريف درعا الشرقي يوم السبت 13 أيار/مايو، بحملةٍ تهدف لإنهاء التجاوزات على خط المياه المغذي لريف درعا الشرقي.

وجاء ذلك عقب إصدار الفعاليات الثورية في مدينة (بصرى الشام) كبرى المدن المحررة في ريف درعا الشرقي لبيان يوم الجمعة الماضي، طالبت فيه الفعاليات المدنية والعسكرية الواقعة على خط مياه كحيل – بصرى الشام، بـ “إنهاء معاناة المياه بحق أهالي المدينة وضيوفها الكرام، والوقوف عند مسؤولياتهم بوقف كافة التعديات من تاريخ البيان، وإلا فسيحدث ما لا يحمد عقباه”، بحسب البيان.

وقال الناشط محمد المقداد، إن كتائب الثوار قامت يوم أمس بحملة هي الأكبر من نوعها، بهدف إنهاء التجاوزات على خط المياه الواصل بين بلدة (كحيل) ومدينة (بصر الشام)، والذي يغذي معظم مدن وبلدات ريف درعا الشرقي، عقب انقطاع المياه لأسابيع، نتيجة التعديات على الخط، كون بعض المزارعين يثقبون الأنابيب بغرض ري مزارعهم، بينما يسرق البعض الآخر الكهرباء ويوصلها بالآبار الارتوازية.

وأضاف المقداد في حديث لـ (كلنا شركاء)، بأن كلاً من فرقة (شباب السنة) وجيش (اليرموك)، تمكنوا من ضبط جميع التجاوزات على الخط الممتد لمسافة تتجاوز 15 كم، حيث أنهم قاموا بقطع الكهرباء عن جميع الآبار المخالفة، بالإضافة لإغلاق جميع الثقوب في أنابيب الخط.

وأشار إلى أن الخط يؤمن المياه لأكثر من 100 ألف مدني في ريف درعا الشرقي، وهم سكان مدن وبلدات (بصرى الشام ـ معربة ـ السهوة ـ كحيل).

وأكد المقداد أن الخط شهد شح في المياه خلال السنوات الماضية نتيجة انقطاع مياه خط الثورة الذي كان بدوره يغذي محطة ضخ (كحيل)، نتيجة التجاوزات في ريف درعا الغربي، وهذا ما أجبر القائمين على المحطة على الاعتماد بشكل كلي على مياه الآبار الارتوازية الموجودة داخلها.