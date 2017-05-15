د. فايز القنطار: الأستانة 4 واختبار التقسيم

د. فايز القنطار: كلنا شركاء

إن توافق القوى المتصارعة على سوريا يمكن ان يفضي إلى التقسيم الجغرافي لهذا البلد الجميل ، يختص كل منها بقطعة من “الجسد السوري” كمنطقة نفوذ.

يدرك السوريون جيدا – كاشقائهم العراقيين- بان الصهيونية العالمية ، بما تملكه من سطوة ونفوذ لدى القوى الكبرى ، شرقا وغربا ،تعمل منذ عقود طويلة على تحقيق هذا الهدف. أي تمزيق المنطقة برمتها إلى كيانات أثنية ومذهبية متناحرة، بما يشل قدراتها على البقاء ، وتبقى ضعيفة واهنة غير قادرة على الوقوف بمفردها. تصبح اسرائيل هي القوة العظمى ، تتحكم بكل المنطقة ، وتحقق حلمها : من الفرات إلى النيل . هل لنا إن ننسى مقولة بنغوريون مؤسس الدولة الصهيونية القائل “قوتنا ليست بسلاحنا النووي ، وإنما بقدرتنا على تفكيك العراق وسوريا ومصر”.

شكل الاحتلال الأمريكي للعراق منعطفا خطرا ، واتضحت أهداف هذا الاحتلال من اقامة نظام محاصصة طائفية اثنية مما أدخل العراق في صراعات بلا نهاية ، وهو على طريق التفكك. كما أن استدراج ايران للعبث في النسيج الوطني للمنطقة، يندرج في إطار الهدف الكبير: تفكيك منطقة المشرق العربي ، واضعاف الجميع العرب والفرس والأتراك.

وتلعب القوى الكبرى الآن الورقة الكردية للامعان في تمزيق المنطقة وادخالها في صراعات طائفية – اثنية مستمرة.

يشير غموض مفهوم “مناطق منخفضة التوتر” إلى الخداع الروسي والمكر والتلاعب وعدم الجدية في وقف القتل في سوريا. أثار هذا المفهوم الكثير من التساؤلات حول التقسيم والخشية من أن يكون مقدمة لذلك. تقسيم سوريا سيكون له ارتدادات اقليمية خطيرة ، يهدد بتشظي المنطقة واشتعالها، قد تصل نيرانها ايران وتركيا والخليج وربما روسيا لن تكون بمنأي عن ذلك.

ما جرى في الأستانة يظهر عمق المأزق الذي وصلت إليه الأوضاع السورية وجميع القوى المتصارعة على سوريا وليس من اجلها ، أو من اجل السلام لشعبها. فالمعارضة “المسلحة” تشارك تحت الضغط التركي – العربي، وتشعر بان الكل يحاول “استعمالها” لمصالحه الأنانية ، فهل يعقل من القوى (روسيا وايران) التي تشارك في القتل وقصف المشافي والأحياء السكنية ، وتغطي على استخدام السلاح الكيماوي ،هل يعقل انها ستكون ضامنة ” للتهدئة ” ؟؟؟ انها محاولة روسية ماكرة للالتفاف على القرارات الدولية المتعلقة بوقف شامل لاطلاق النار ، وايصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تحاصرها ميليشيا الأسد والافراج عن المعتقلين ، محاولة مخادعة للالتفاف على “المناطق الآمنة ” الأمريكية، تماما كما فعلت بعد جريمة الكيماوي في تموز 2013 عندما عملت على تسليم السلاح الكيماوي ،كرشوة لأمريكا ، مقابل التراجع عن ضرب مرتكب الجريمة.

بعد تجربة وقف اطلاق النار السابقة ، تم تهجير أهالي الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة والوعر ووادي بردى ، واحتلالها من قبل ميليشيات ايران والأسد ، ومن “جرب المجرب عقله مخرب”. الأستانة لكسب الوقت وتمكين ميليشيا ايران والأسد ، وتمزيق صفوف الفصائل المسلحة، وتوسيع مناطق سيطرة روسيا وايران

في الأستانة الشعب السوري مغيب تماما عن قضيته. هذا الشعب في نهاية المطاف، سيكون له الكلمة الفصل ، فمنذ 4 آلاف سنة مر الكثير من الغزاة على الأرض السورية، ثم رحلوا ، وفي كل مرة تخرج سوريا كالعنقاء من تحت الرماد لتعود إلى دورها في المشاركة في بناء الحضارة وفي كتابة التاريخ. فالأمة السورية امة عظيمة لن تموت ولن تستسلم لارادة الشر، وسيكافح السوريون من أجل استعادة بلدهم حرة موحدة.

د. فايز القنطار – أكاديمي سوري