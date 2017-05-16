كتاب ايراني عن اتفاق سليماني وبوتين السري بموسكو 2015

كلنا شركاء: وكالة تسنيم

نشر مؤخرا كتابا تحت عنوان ” اتفاق سليماني وبوتين ” للمؤلف الايراني شعيب بهمن والذي يتناول فيه الزيارة السرية التي قام بها قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني الى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاتفاق السري الذي توصل اليه الجانبان في هذه الزيارة. اللواء قاسم سليماني الى موسكو

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن مؤلف الكتاب أشار الى العلاقات الايرانية الروسية خلال العقود الاخيرة حيث اعتبر ان الاتفاق بين اللواء سليماني و الرئيس الروسي بوتين ترك تاثيرا كبيرا على العلاقات القائمة بين البلدين واضاف: الاتفاق السري ليس ترك تاثيرا مباشرا على تحسين العلاقات الثنائية بين ايران وروسيا فحسب، بل ادى الى ايجاد تغييرات هامة على صعيد منطقة الشرق الاوسط و التوجهات الدولية.

ولفت الى ان طهران وموسكو تعتقدان بان العصابات الارهابية تشكل مصدر تهديد جاد للمنطقة و ان تعزيز التعاون والمشاورات بين طهران وموسكو في هذا المجال يتمتع باهمية خاصة.

وبيّن الكاتب ان الزيارة التي قام بها اللواء سليماني في الرابع والعشرين من يوليو عام 2015 الى موسكو بعيدا عن الاضواء والذي تناول فيه الملفات الحساسة والهامة الاقليمية بدء من فلسطين و مرورا بسوريا والعراق وافغانستان واليمن وقضايا منطقة غرب اسيا تمخضت عنها تحالف جديد 1+4 (ايران وروسيا وسوريا والعراق وحزب الله لبنان) لمكافحة الارهاب في الشرق الاوسط.

ورأي بهمن ان زيارة اللواء سليماني الى روسيا الى جانب ابعادها الاقليمية والدولية فان لها ابعادا استراتيجية في العلاقات الايرانية الروسية كما نتج عنها تحالف و تعاون عسكري و امني بين موسكو وطهران.

ويقدم المؤلف شعيب بهمن في الكتاب معلومات تشد القارئ بشان الاتفاق السري الايراني الروسي.