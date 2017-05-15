أقفال جسر العشاق الباريسي تباع في مزاد علني لتلبية احتياجات اللاجئين

كلنا شركاء: مراد أونلو- الأناضول

باعت السلطات الفرنسية، يوم السبت، الأقفال التي علقها السياح العشاق على جسر فوق نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس، بمبلغ بلغت قيمته 249 ألف و610 يورو، سيتم تخصيصه لتلبية احتياجات اللاجئين.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن الأقفال التي درجت العادة على أن يعلقها السياح العشاق على جسر “بونت ديس آرت” فوق نهر السين، بيعت في مزاد علني بالعاصمة الفرنسية.

وأشار المراسل، استنادًا إلى مصادر محلية، أن المبلغ المذكور سوف يستخدم لتلبية احتياجات اللاجئين الموجودين في البلاد.

وعادة ما يأتي السياح إلى هذا الجسر لتعليق قفل عليه يعبر عن مسيرة حبهم، ومن ثم يغلقونه ويلقون بالمفتاح في نهر السين كرمز لارتباطهم واستمرار قصة حبهم للأ بد.

وكانت السلطات الفرنسية نزعت الأقفال من على الجسر المذكور، عام 2015، بعد تعرضه لخطر الانهيار.

وبدأ السياح بعدها، بتعليق الأقفال بطريقة مماثلة على الجسور الأخرى التي تصل ضفتي السين الذي يشق قلب العاصمة الفرنسية.