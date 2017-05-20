(معش قادر اتحمل).. هذا ما قاله قائد في (حزب الله) قُتل في سوريا

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خسر “حزب الله” قائدًا جديدًا في سوريا، وهو الحاج علي محمد بيز “أبو حسن بلال”.

وأقيمت صباحًا مراسم وداعيّة للقائد أمام مجمع الامام الكاظم (ع) في حي ماضي، وسيشيّع اليوم في بلدته مشغرة في البقاع الغربي.

تشييع الشهيد القائد الحاج علي بيز في الضاحية الجنوبية قبل اﻹنطلاق الى مثواه اﻷخير في مشغرة …✅مشغرة اونلاين✅ Posted by ‎قمر مشغرة Qamar Mashghara‎ on Saturday, May 13, 2017

ونشرت صفحة خاصّة ببلدته على “فيسبوك” جزءًا من وصيته، إذ قال: “انا صدقوني مليت نعم مللت من هذه الدنيا الفانية وكنتو تشوفوا كل ما سقط شهيد من اصحابي شو كان يصير فيي.. معش قادر اتحمل رفاقي القدامى كلهم استشهدوا.. وعم بدعي بالليل وبالنهار وبالحج وبالزيارة انو الله يرزقني الشهادة”.