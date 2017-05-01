12 سريّة لـ(حزب الله) إلى البادية السورية.. والهدف

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يحشد “حزب الله” عناصره على جبهتين أساسيتين في سوريا، الأولى في البادية التي بدأت المعارك فيها بوتيرة سريعة نسبياً، والثانية في الجنوب السوري (درعا – القنيطرة) وهي المعركة التي لم تبدأ إلا من خلال إشتباكات ومناوشات عند خطوط التقدم المفترضة.

عملياً، يهتم النظام السوري وحلفاؤه بالإسراع في حسم معركة البادية والوصول إلى الحدود العراقية عند معبر التنف، وذلك لقطع الطريق على القوات الأميركية الأردنية المدعمة بالجيش الحرّ والتي تريد الدخول عبر الحدود الأردنية لمقاتلة تنظيم “داعش” والوصول إلى دير الزور.

وفي هذا الإطار أرسل “حزب الله” 12 سرية من مقاتلي التدخل، أي ما يعادل نحو 1000 مقاتل، إلى البادية السورية بهدف المشاركة في المعركة هناك وزيادة سرعة التقدم بإتجاه الحدود العراقية.

ميدانياً، التقدم بإتجاه الحدود العراقية يحصل من جبهتين، الأولى من بادية دمشق، والثانية من ريف حمص الشرقي، والتي من المفترض أن تكون قاعدة الإنطلاق لفكّ الحصار عن مدينة دير الزور.

مصادر ميدانية تشير إلى أن خطان عسكريان متوازيان من المفترض أن يصلا إلى الحدود العراقية السورية، الأمر الذي يقطع طريق البادية على أي قوة تريد الدخول من الأردن، وثانياً يضع القوات المعادية للحكومة السورية من جيش حرّ و”داعش” بين فكيّ كماشة، تنتهي بموجبها أي أهمية إستراتيجية لهذه القوات في الصحراء السورية.

في المقابل يستمر الحشد السوري مع القوات الحليفة في جنوب دمشق بهدف إطلاق معركة كبيرة تنهي أي إمكانية لإقامة منطقة عازلة، وتأمين كل محيط دمشق الحيوي في القنيطرة ودرعا.

وتلفت المصادر أن عناصر “حزب الله” الذين أنهوا مهامهم في كل من الزبداني ومضايا وبقين وسرغايا، إضافة إلى أولئك الذي يخلون مواقعهم في جبال السلسلة الشرقية هم العامود الفقري للحشد العسكري في البادية والجنوب السوري.

وترى المصادر أن الهدنة التي بدأت في بعض المناطق السورية ستستمرّ إذ يسعى النظام إلى الحفاظ عليها، من أجل التفرغ للضغط على تنظيم “داعش” في ريف حلب الشرقي لتسهيل المعارك في البادية.