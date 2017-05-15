وكالة: قوات برية أمريكية تشارك (مغاوير الثورة) معاركها في البادية

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بثت وكالة سورية معارضة شريطاً مصوّراً لاشتباكات في البادية السورية بين فصائل عسكرية مدعومةً بقواتٍ بريةٍ تابعةٍ للتحالف الدولي من جهة، وتنظيم “داعش” من جهةٍ أخرى.

وذكرت وكالة “سمارت” ان الشريط يظهر مشاركة أمريكية في عملية عسكرية بدأت أمس الأحد (14 أيار/ مايو)، في بادية حميمة بريف حمص الشرقي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكريّ إن القوات الأمريكية، بالاشتراك مع “جيش مغاوير الثورة” التابع للجيش السوري الحر، بدؤوا العملية البرية انطلاقاً من مقرهم الرئيس في معسكر التنف على الحدود السورية – العراقية.

ولفت المصدر إلى أن العملية وصلت إلى الحدود الإدارية لبادية مدينة البوكمال شرق مدينة دير الزور.

وفي المقابل، شهدت مدينة البوكمال اليوم الاثنين مجزرة راح ضحيتها 31 مدنياً على الأقل، ورجّح الناشط عامر هويدي أن يكون الطيران الذي استهدف المدينة تابعاً لسلاح الجوّ العراقي.

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فيديو: قوات أمريكية تشارك “الحر” بالمعارك ضد تنظيم “داعش” شرق حمص