سلطات كردستان العراق تطالب عشرات السوريين بمغادرة مخيم (دوميز)

كدر أحمد: كلنا شركاء

أبلغت قوات الشرطة (الأسايش) في مخيم دوميز بإقليم كردستان العراق، خمس عائلاتٍ كرديةٍ من سوريا بضرورة مغادرة المخيم خلال ساعات بداعي عدم تواجد خيام لإيوائهم رغم أنهم كانوا يقطنون المخيم.

وقال الشاب “عزيز” وهو من العائلات التي طلبت منها إدارة المخيم الخروج إن 16 عائلة موجودة في خيمة الاستقبال بمخيم دوميز، خمسة منهم طُلب منهم إما التوجه نحو مخيم كويلان المتواجد بصحراء في ريف الموصل أو استئجار منازل في المنطقة على حسابهم، أما العائلات الأحد عشر المتبقية فإنهم ينتظرون استكمال أوراقهم ليواجهوا مصير العائلات الخمس الأخرى.

وأوضح “عزيز” أن مخيم كويلان الذي طالبتهم السلطات بالرحيل إليه بعيد عن مراكز المدن العراقية وخاصة مدينة أربيل، وقد هرب العديد من العائلات من المخيم لهذا السبب، فهنالك بعض الشباب اللاجئين يعملون في المدن لتسيير أمورهم الحياتية.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن سلطات إقليم كردستان العراق أخبرتهم أن سبب مطالبتهم بالخروج من مخيم دوميز هو وجود عائلات على الحدود وعليها السكن بدلاً منكم في المخيم.

ويؤوي الإقليم مئات آلاف السوريين الكرد، ولفت “عزيز” إلى أن موجة الهجرة الكردية إلى العراق كانت بمعظمها جراء سياسات الإدارة الذاتية، إلا أن أجور المنازل في الإقليم لا تقل عن 300 دولار لذا يلجؤون لخيار المخيمات، والبعض يفكر في العودة إلى مدنهم في سوريا.

من جانبه، وجّه أحد ساكني المخيم ويدعى “جوان” اتهاماتٍ لإدارته بالفساد وتقاضي الرشاوي مقابل السكن في المخيم، وأضاف متسائلاً، “أين ستذهب هذه العائلات، التي لا حول لها ولا قوة؟ سيكون مصيرهم النوم في الشوارع”.