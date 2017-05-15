دي مستورا: بشار الأسد مؤمنٌ بالعملية السياسية وسيبحث السلال الأربع

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قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الإثنين إن بشار الأسد مؤمن بالعملية السياسية، مؤكداً أن اجتماعات جنيف المقبلة ستكون مختلفة عن السابق وبحضور كل الوفود

وأشار المبعوث الأممي خلال مؤتمر صحفي في جنيف إلى وجود خطة لاستئناف المفاوضات خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح دي ميستورا أن هذه الجولة من المفاوضات ستركز على التوصل إلى مناهج عملية تهدف إلى وقف التصعيد في سوريا “نريد وقف التصعيد في سوريا وهذا ما سعينا إليه في أستانا”، مشيرا إلى أن هناك ترابطا بين جنيف وأستانا ولا نية للفصل بينهما، مؤكدا في الوقت ذاته أن خفض أعمال العنف لا يكون بدون آفاق وتسوية سياسية.

وحول مخرجات محادثات أستانة، قال دي مستورا “لولا اجتماع أستانا لما رأينا جنيف6″، وشدد على أهمية الالتزام بوثيقة أستانا للتهدئة، التي تنص على إنشاء مناطق منخفضة التوتر، تحت ضمانة كل من روسيا وإيران وتركيا.

وأوضح أن التحضيرات اللوجستية لجولة الغد تركز على الوصول إلى نقاط عملية، مشيراً إلى وجود اختلافات مهمة بين الأطراف، وأن الوضع الميداني يؤثر على محادثات جنيف.

وأعلن دي ميستورا أن وفد النظام وصل إلى جنيف، وأضاف “أبلغنا النظام أننا سنبحث السلال الأربع في هذه الجولة”.

والسلال الأربع هي: تشكيل حكومة غير طائفية خلال 6 أشهر، يلي ذلك صياغة الدستور، والثالثة تتضمن انتخابات في سوريا خلال 18 شهراً بإشراف أممي، وأعلن دي ميستورا أنه تم الاتفاق على سلة رابعة تركز على محاربة الإرهاب والعمل على إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.