القوة التنفيذية في إدلب تجرّم (التشفيط والتشبيب) في الأماكن المزدحمة

زيد المحمود: كلنا شركاء

أصدرت القوة التنفيذية التابعة لـ (جيش الفتح) في مدينة إدلب، قراراً بمنع قيادة الدراجات النارية بسرعة زائدة في أزقة وأسواق المدينة، وحجز الدراجة وتغريم صاحبها في حال مخالفته للقرار.

وأفاد بيان للقوة التنفيذية بتاريخ 10 أيار/مايو الجاري، نشرته صفحة “القوة الأمنية” اليوم الإثنين، بأن القرار جاء حرصاً على “مصلحة المسلمين وحفاظاً على آداب الطرقات”، وبسبب كثرة شكاوى الأهالي في مدينة إدلب على أصحاب الدراجات النارية الذين يقومون بإزعاج الناس، حيث يقومون بقيادة دراجاتهم بسرعة زائدة بين الأزقة وفي الأسواق، كما يقومون (بالتشفيط والتشبيب) معرضين بذلك حياة الأطفال والمواطنين للخطر، بحسب البيان.

وأكد البيان أنه في حال مخالفة القرار، يتم حجز الدراجة لمدة أسبوع وتغريم صاحبها 5 آلاف ليرة سورية، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تحجز الدرجة لمدة 15 يوماً مع غرامة 10 آلاف ليرة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، تصادر الدراجة ويحال صاحبها للقضاء.

وفي السياق، أصدر القوة التنفيذية في إدلب، أمس الأحد، قراراً يقضي بمنع أصحاب البسطات والباعة المتجولين من إشغال الأرصفة والشوارع في منطقة ساحة الساعة وما حولها، منعاً لحدوث أزمات مرورية.