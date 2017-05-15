بسبب خطأٍ في أسئلة الامتحانات… إنهاء تكليف موجهي مادة الاجتماعيات

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أصدرت وزارة التربية في حكومة النظام، اليوم الإثنين (15 أيار/مايو)، قراراتٍ أنهت بموجبها تكليف موجهي مادة الاجتماعيات في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص، وذلك على خلفية خطأٍ في أسئلة مادة الاجتماعيات في امتحانات الشهادة الإعدادية.

ونشرت مصادر إعلامٍ موالية، منها موقع “الوطن أون لاين”، صوراً لقرارات وزارة التربية في حكومة النظام، والتي أنهت تكليف كل من:

الموجه الاختصاصي لمادة التاريخ “ديب زين الدين” (مديرية تربية ريف دمشق)

الموجه الاختصاصي لمادة الجغرافيا “محمد خليل” (مديرية تربية حمص)

والموجه الاختصاصي لمادة الجغرافيا “تمام عيسى” (مديرية تربية دمشق)

وعللت الوزارة قراراتها بـ “عدم توخيهم الدقة العلمية والإهمال في تأدية مهامهم”.

ونقلت صفحة “دمشق الآن” الموالية، عما قالت إنه مصدر مطلع في وزارة التربية، قوله إنه تم إنهاء تكليف لجنة وضع الأسئلة في امتحانات التاسع الإعدادي لكل من دمشق وريف دمشق وحمص، وذلك بسبب الخطأ في أسئلة مادة الجغرافية يوم أمس.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية “التاسع” بدأوا امتحاناتهم يوم أمس الأحد، حيث دارت أحاديث عدة واعتراضات من قبل أهالي الطلاب على الخطأ الذي ورد في مادة الجغرافيا.

ونقلت إذاعة “شام إف إم” عن مدير التوجيه في وزارة التربية، المثنى خضور، قوله أمس إنه “سيتم حذف علامة الخيار الثالث (الرصيفة) بالسؤال الثاني: (انسب مناجم الفوسفات إلى دولها)، من مادة الجغرافية لطلاب شهادة التعليم الأساسي، على أن يتم توزيع علامته على الخيارات الأخرى، وذلك بسبب تقديم عدد كبير من الطلاب اعتراضات للوزارة”.