45 مصاباً بالحصبة في الغوطة الشرقية خلال نيسان 2017

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أكد المكتب الطبي لمدينة دوما إصابة 45 شخصاً بمرض الحصبة في الغوطة الشرقية خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مشيراً إلى أن طفلتين منهم ترقدان في العناية المشددة في مستشفى ريف دمشق التخصصي، بعد أن بلغ المرض أشده.

وأفاد “المكتب الطبي لمدينة دوما” من خلال موقعه الرسمي، اليوم الإثنين (15 أيار/مايو)، بأن الطفلتين “ضحى” (سنتين)، و”رهف” (5 سنوات) من الغوطة الشرقية، أصيبتا بمرض الحصبة، وبلغ المرض أشده. بدأ بارتفاع حرارة شديد مما أدى إلى تحوليهما لقسم العناية المشددة في مستشفى ريف دمشق التخصصي.

وأشار إلى أن الطفح الجلدي بدأ ينتشر على جسدي الطفلتين من الوجه إلى أسفل الظهر، فدخلتا قسم العناية لمدة أسبوع تحت رعاية ومراقبة الكادر الطبي.

وأوضح المكتب الطبي أن الحصبة مرض شائع منتشر حول العالم، وأن عدد مرضى الحصبة داخل الغوطة الشرقية 45 مريضاً خلال الشهر الرابع من سنة 2017.

وأردف بأن هذا المرض يصيب الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح الخاص فيه، مشيراً إلى أن (ضحى، ورهف) لم تتلقيا اللقاح حسب ما ذكر الأهل، بسبب عدم وجود اللقاح في الوقت الذي كان يجب أن يتم تلقيحهما.

وأكد المكتب الطبي أن عدم دخول اللقاح بشكل دوري إلى الغوطة الشرقية يؤدي لانتشار الأمراض بين الأطفال. وأشار إلى أن ما حدث مع الطفلتين (ضحى، ورهف) ممكن أن يحدث مع أي طفل غير ملقح في الوقت المناسب.

وختم “للأهل دور كبير في متابعة اللقاحات للطفل في حال توفرها وعلى أوقاتها المحددة”.