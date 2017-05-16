(دهاليز الظلام) يكشف خبايا وتآمر الإخوان على الإمارات

عرض لجرائمه ومخططاته لضرب الدولة

كلنا شركاء: أحمد قنديل- إيلاف

عرضت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، الأحد، الحلقة الأولى من السلسلة الوثائقية «دهاليز الظلام» من إنتاج تلفزيون أبوظبي، والذي يطرح جميع التفاصيل المتعلقة بالتنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، ويقدم أدلة دامغة، وتسجيلات واعترافات حصرية تعرض للمرة الأولى، عن الجرائم التي قام بها التنظيم ومخططاته في الدولة.

العالم السري للتنظيم

تقدم السلسلة الوثائقية التي تتألف من أربعة أجزاء، سرداً تاريخياً عن التنظيم منذ نشأته وتكوينه وطرق تجنيد أفراده، فضلاً عن سبر أغوار عالمهم السري وحقيقة ولائهم وبيعتهم لمرشد الجماعة، مروراً بالربيع العربي، وانتهاءً بإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

انطلق عرض السلسلة الوثائقية اليوم على قناة أبوظبي، ويمتد على مدى أسبوعين، حيث عرض الجزء الأول، مرحلة «البدايات وجذور التآمر» في كواليس التنظيم السري، فيما يطرح الجزء الثاني، الذي يذاع في 16 مايو الجاري، مرحلة «الاستقطاب والبيعة» ضمن السرد التاريخي المفصل للتنظيم، ويتناول الجزء الثالث الذي سيعرض في 21 مايو الجاري، مرحلة «سقوط الأقنعة» عن أعضاء سابقين للتنظيم واكتشافهم وملاحقتهم، فيما يضع الجزء الرابع والأخير الذي يعرض في 23 مايو الجاري، انهيار التنظيم، ومرحلة «المحاكمة»، والعديد من التفاصيل السرية التي لم يتم الكشف عنها.

البدايات وجذور التآمر

وتصدر هاشتاق “دهاليز الظلام” ترند تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك تزامناً مع عرض الحلقة الأولى من البرنامج الوثائقي، الذي يحمل هذا الاسم على قناة أبوظبي.

وانطلق بث الجزء الأول من البرنامج مساء اليوم الأحد على قناة أبوظبي، بعنوان “البدايات وجذور التآمر”، حيث قدمت الحلقة الأولى سرداً تاريخياً عن جماعة الإخوان المسلمين، وكيفية نشأة التنظيم السري، وبداياته في دولة الإمارات، فضلاً عن طرق انتقال الفكر الإخواني من الخارج، وكيف استطاع الإخوان التوغل في المؤسسات الحكومية وقطاع التعليم وكيف قامت الجماعة باستخدام الغطاء الديني لتحقيق أهدافها. وكيف كتب التنظيم السري في الإمارات بحبر التآمر كل المخططات.

وشاركت في الجزء الأول من البرنامج نخبة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين الإماراتيين وعدد من الأعضاء السابقين في التنظيم الذين أدلوا بشهاداتهم خلال الحلقة.

الإصلاح والباطل

وكشفت الحلقة الأولى عن أن تنظيم الإخوان المسلمين عمل على تقسيم المجتمع إلى قسمين “الإصلاح والباطل”، وقال شقيق أحد قيادي التنظيم الإرهابي في الحلقة الأولى إن التنظيم غطاء ديني باطنه الوصول للسلطة.

وستعرض سلسلة “دهاليز الظلام” التي أعدها ويقدمها حمدي ياسين ومن إخراج عمر إبراهيم، ومن إنتاج تلفزيون أبوظبي، في الحلقات اللاحقة تسجيلات واعترافات حصرية تعرض للمرة الأولى عن الجرائم التي قام بها التنظيم ومخططاته.

بناء الوعي

وأشار المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون، عبدالهادي الشيخ، إلى أن عرض السلسلة الوثائقية «دهاليز الظلام» يأتي امتداداً لمسؤوليتها المستمرة تجاه المجتمع في العمل على بناء الوعي وإيصال الصورة الحقيقية للرأي العام تجاه القضايا التي تتعلق بالوطن، لاسيما معركته ضد الفكر الإرهابي الذي تمثله أجندة الإخوان.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أبوظبي للإعلام أنتجت العام الماضي مسلسل «خيانة وطن» المأخوذ من رواية «ريتاج» للروائي حمد الحمادي.