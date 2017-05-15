المياه تغمر أحياءً من الرقة وتحذيراتٌ من انتشار الأمراض

سعيد جودت: كلنا شركاء

غمرت المياه اليوم الإثنين (15 أيار/مايو)، خمسة أحياءٍ من مدينة الرقة، بعد انهيار سدٍ ترابيٍ أقامه تنظيم “داعش” غرب المدينة.

وأفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت”، بأن انهيار سد ترابي أقامه تنظيم “داعش” منذ قرابة الشهر غرب مدينة الرقة بهدف حجز المياه المتدفقة عبر قناة البليخ إلى المدينة، أدى إلى غمر عدة أحياء سكنية غربي المدينة، وهي (الرومانية، السباهية، مفرق الجزرة، الحصيوة، وأجزاء من حي المرور).

وأشاروا إلى أن إنشاء هذا السد أدى إلى حجز وتراكم المياه بكميات كبيرة تلوثت مع مرور الوقت وتغير لونها، قبل أن ينهار، ما ينذر بخطر آخر على الصعيد الصحّي بسبب المياه الملوثة التي غمرت أحياء الرقة الغربية.

وفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة بلدة العكيرشي في ريف الرقة الشرقي، إلى 22 قتيلاً، جراء استهداف طائرات التحالف 3 سيارات تقل عاملات في الأرضي الزراعية.

ووثق ناشطون أسماء عدد من ضحايا المجزرة، وهم:

1- رقية حاصود الأحمد

2- كفاء علي الصالح المصطفى

3- سمية خلف الصالح الحمود المصطفى

4- صابرين أحمد الحمود المصطفى

5- خزنة العبود الحسين

6- بنت خلف الجاسم الحمود

7- محمد العلي الأحمد الصالح “حنش”

8- حنان الفيصل الخلف التركي

9- جازية علي الجاسم الصالح الطماس

10 – مها العبود الحسين