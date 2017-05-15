(الحرس الجمهوري) يُرسل تعزيزاتٍ إلى الحدود السورية الأردنية

إياس العمر: كلنا شركاء

أرسلت قوات النظام اليوم الإثنين (15 أيار/مايو)، تعزيزاتٍ إلى جنوب السويداء على الحدود الأردنية السورية.

وقال الناشط خالد القضماني، إن تعزيزات قوات النظام إلى الحدود الأردنية السورية هي من “الحرس الجمهوري”، وشملت ثماني ناقلات دبابات، إضافة لست شاحنات عسكرية (زيل).

وأضاف القضماني في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن تعزيزات قوات النظام لم تكن الأولى من نوعها إلى المناطق الحدودية، إلا أنها المرة الأولى التي يستقدم فيها النظام تعزيزات لهذه المنطقة، حيث تركزت التعزيزات بين بلدات (المغير ـ العانات ـ خربة عواد) جنوب السويداء.

وأشار إلى أن ميلشيا “الدفاع الوطني” بقيادة (رشيد سلوم)، أرسلت رتلاً مؤلفاً من ست سيارات إلى منطقة تمركز “الحرس الجمهوري” جنوب السويداء، وهذا ما أثار حفيظة ميلشيا “جمعية البستان” بقيادة (أنور كريدي)، كون الأخيرة تعتبر ريف السويداء الجنوبي منطقة نفوذ لها.

وأوضح القضماني أن ميلشيا “جمعية البستان” حاولت منع تعزيزات “الدفاع الوطني” من الوصول إلى ريف السويداء الجنوبي، حيث اعترضت الرتل بالمقربة من بلدة (ذبين) جنوب غرب السويداء، ولكن أهالي المنطقة تدخلوا كون مقاتلي ميلشيا “جمعية البستان” هم من أبناء المنطقة، وتم السماح لميلشيا “الدفاع الوطني” بالوصول إلى الحدود.