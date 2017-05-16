أحدهما يُلقب بـ(العقيد).. سوريان يتألقان في ملاعب السعودية

كلنا شركاء: هاني زقوت- الخليج أونلاين

شهدت ملاعب الكرة السعودية تألقاً لافتاً لعدد من اللاعبين مع أنديتهم المحلية على مدار الموسم الكروي الحالي، الذي عرف تتويج الهلال بلقب دوري “جميل” للمحترفين، ونجاح اتحاد جدة بالتتويج بلقب “كأس ولي العهد”.

وتنتظر الجماهير المباراة النهائية لـ”كأس خادم الحرمين الشريفين”، المقرر إقامتها بين الهلال ومنافسه أهلي جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المعروف بـ”الجوهرة المشعة”، في الـ19 من الشهر الجاري.

وبالنظر إلى تألق النجوم في الملاعب السعودية، يرصد “الخليج أونلاين” إبداع اثنين من اللاعبين ممَّن رسموا البسمة على شفاه السوريين قبل السعوديين رغم الحرب الطاحنة في بلدهما، المندلعة منذ ما يزيد على ستة أعوام ولا تزال مشتعلة حتى الآن.

-السومة.. هداف دوري “جميل”

لم يتوقع أهلي جدة حين تعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة، في صيف عام 2014، قادماً من صفوف القادسية الكويتي، أن يقدم اللاعب أداءً رفيعاً برفقة “الراقي”، ويترك بصمة تهديفية قوية أثارت إعجاب كل من شاهده حتى لو كان من أنصار الأندية المنافسة.

وكان يأمل مسؤولو النادي الأهلي وجماهيره أن يبصم السومة على مستويات تهديفية جيدة؛ لكونه كان هدافاً للدوري الكويتي لكرة القدم حين دافع عن ألوان القادسية.

ولم يتوقع هؤلاء المسؤولون والمشجعون أن يتسيد المهاجم السوري المُلقب بـ”العقيد” صدارة هدافيّ الدوري السعودي لكرة القدم لثلاثة مواسم كروية متتالية.

وتوّج السومة هدافاً للدوري السعودي (2016-2017) الذي أسدل الستار عليه رسمياً مطلع الشهر الجاري، برصيد 24 هدفاً؛ وذلك بفارق مريح من الأهداف عن أقرب منافسيه؛ إذ حل الغيني إسماعيل بانجورا، لاعب الرائد ثانياً بـ18 هدفاً، في حين جاء الدولي المصري محمود عبد المنعم، الشهير بـ”كهربا”، في المرتبة الثالثة بـ16 هدفاً سجلها بقميص “العميد” اتحاد جدة.

وكان السومة توّج هدافاً لدوري “جميل” للمحترفين في أول مواسمه بقميص “الراقي”، موقعاً على 22 هدفاً في موسم (2014-2015)، وعاد المهاجم السوري واحتفظ بالجائزة الفردية في الموسم التالي (2015-2016) بعدما وصلت أرقامه إلى 27 هدفاً.

عشاق النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والسوري عُمر السومة، لا يكلون ولا يملون على الشبكات الاجتماعية من المقارنة بين اللاعبيْن “البارعيْن”، عبر استحضار صورهما وحركاتهما فوق المستطيل الأخضر، وخاصة عند تنفيذ الركلات الحرة المباشرة، وضربات الجزاء.

ويمتاز النجمان بالبنية الجسدية القوية، والطول الفارع، والتسديدات القوية “المتقنة”، والأهداف الغزيرة، علاوة على التصريحات التي يُمكن وصفها بـ”الاستفزازية” للطرف الآخر؛ وفقاً لآراء النقاد الرياضيين.

وبفضل أرقامه الرائعة، تعالت الأصوات بشدة من أجل “تجنيس” السومة مع “الأخضر” السعودي، كما أن الأخير يفتقد هدافاً بقيمة المهاجم السوري وإمكانياته.

ورغم العروض التي تحصل عليها السومة من عديد الأندية الخليجية البارزة، وعدد آخر من الأندية الأوروبية، إلا أن إدارة أهلي جدة ترفض -جملة وتفصيلاً- فكرة التخلي عن هداف الدوري السعودي لثلاثة مواسم متتالية، مهما كان المبلغ المالي المعروض مقابل الاستغناء عن خدماته.

واقترب السومة من كسر رقمي ماجد عبد الله، وناصر الشمراني، كأكثر لاعبين حققا لقب “الهداف” في البطولة السعودية.

ولتألقه مع الأهلي، حل السومة ثانياً في استفتاء النسخة العربية من شبكة “CNN” الأمريكية، على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر”، حول أفضل اللاعبين العرب للموسم الكروي (2016-2017).

وجاء السومة خلف صانع ألعاب العين الإماراتي، عمر عبد الرحمن الشهير بـ”عموري”، ومتفوقاً في الوقت ذاته على اسمين من العيار الثقيل، وهنا يدور الحديث حول الفرعون المصري محمد صلاح مع “ذئاب” روما، والجناح الجزائري رياض محرز نجم “ثعالب” ليستر سيتي الإنجليزي.

-سوري يسطع مع “الهلال”

وفي ظل نجاح المهاجم السوري في الملاعب السعودية، أقدمت إدارة الهلال على التعاقد مع مهاجم سوري آخر هو عمر خربين، قادماً من صفوف الظفرة الإماراتي، في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة (يناير/كانون الثاني 2017).

ولم يعتقد كثيرون أن ينجح خربين في إثبات وجوده مع “الزعيم” لأكثر من سبب؛ أبرزها أنه قادم إلى نادٍ جديد في منتصف الموسم الكروي ما يشير إلى صعوبة تأقلمه بسرعة، علاوة على أن نادياً بحجم وجماهيرية الهلال يتطلب من لاعبيه تقديم أعلى المستويات إن أرادوا المواصلة بقميص “أعرق الأندية السعودية”.

وخالف خربين كل التوقعات التي وضعها محبو الهلال ومنافسوه على حد سواء بفضل أرقامه التهديفية الرائعة؛ وهو ما دفع إدارة نادي الهلال إلى إبداء رغبتها القوية في تفعيل بند أحقيّتها في شراء بطاقة المهاجم السوري بصورة نهائية.

وأرسلت إدارة “الزعيم”خطاباً رسمياً لنظيرتها في نادي الظفرة الإماراتي من أجل شراء عقد المهاجم السوري، الذي تألّق بشدة منذ قدومه إلى الملاعب السعودية، خاصة في الأمتار الأخيرة من الموسم الكروي الحالي.

وأحرز خربين 8 أهداف في آخر 3 مباريات للهلال؛ إذ سجّل هدفين أمام الريان القطري في مسابقة دوري أبطال آسيا، كما وقّع على “هاتريك” أمام النصر في ختام دوري “جميل”، و”هاتريك” آخر أمام التعاون في نصف نهائي كأس ملك السعودية، موقّعاً على هدفه رقم 13 منذ ارتداء قميص “الزعيم”، وهي حصيلة جيدة جداً لمهاجم جاء في منتصف الموسم وفي دوري ومسابقات محلية وقارية جديدة عليه بكل تأكيد.

كما أن الضغوط الجماهيرية برفقة الهلال أكبر بكثير ممَّا كان الحال عليه في الظفرة الإماراتي، الذي لا يُعد من “نخبة” الأندية هذا الموسم، على غرار الجزيرة والوصل وأهلي دبي والعين، أصحاب المراكز الأربعة الأولى في “دوري الخليج العربي”.