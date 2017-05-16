9 نصائح من باولو كويلو للباحثين عن تحقيق أحلامهم

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الكاتب البرازيلي صاحب الرواية الشهيرة الخيميائي معروف عنه الحكمة الرائعة من خلال كتاباته وهو صاحب أكثر كتاب مطبوع في العصر الحديث وواحدة من أكثر 10 روايات قراءة عبر التاريخ، يحل علينا اليوم ضيفاً في فقرة نصائح العظماء وسينصح أولئك الحالمين الباحثين عن تحقيق أهدافهم.

– تأكد أن الظروف ستخدمك:

وعن هذا يقول : ” عندما تريد شيئاً بحق فالعالم كله يتآمر لتحققه.”

– حلمك ضروري كي تستمتع في الحياة فإياك التخلي عنه:

حيث أكد باولو ذلك بقوله : ” احتمالية أن تجعل حلمك حقيقة … هو ما يجعل الحياة ممتعة.”

– لا تخشى الفشل فهو قاتل:

وهذا نراه واضحاً من قوله : ” الشيء الوحيد الذي يجعل الحلم مستحيلاً هو الخوف من الفشل.”

– إياك والخوف من الخطأ:

فهو يقول : ” كل شيء يخبرني أنني مقبل على صنع قرار خاطىء ، وليكن ! … فالخطأ جزء من الحياة.”

– اهتم بشؤون نفسك وحلمك والإدارة من أجل تحقيقه:

فيقول باولو : ” كل شخص يعرف كيف يتوجب على الأخرين إدارة حياتهم ، لكن لا أحد يعرف عن حياته هو.”

– لا تستسلم مهما سقطت:

فمن أجمل أقوال باولو كويلو : ” سر الحياة أن تسقط سبع مرات وتنهض ثمانية.”

– لا تعقد الأمور على نفسك :

حيث قال البرازيلي بوضوح : ” الأشياء البسيطة هي الأمور الخارقة للعادة ، ولا يراها إلا الحكماء.”

– لا تقل إن الوقت تأخر أبداً :

فمن أقواله الخالدة : ” يستطيع الناس فعل ما يحلمون به في أي وقت كان مهما تقدم بهم العمر.”

– احلم أكبر .. تكن أكبر:

وفي ذلك قال : ” أنت ستكون ما تؤمن به على أنه أنت!”