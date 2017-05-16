ألمانيا.. اتهام لاجئ سوري بالتخطيط لهجوم إرهابي في الدنمارك

موجهاً التهمة له بالإعداد لعمل إرهابي، أعلن الادعاء العام بمدينة شتوتغارت أن لاجئاً سورياً كان ينوي السفر من ألمانيا إلى الدنمارك بأمتعة تحوي مواد لصنع “عبوة ناسفة” ومن ثم تفجيرها في كوبنهاغن وسط حشد من الناس.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد لاجئ سوري بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي في كوبنهاغن. وأعلن الادعاء العام في مدينة شتوتغارت الألمانية اليوم الاثنين (15 أيار/مايو 2017) أن المتهم حاول عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً في 19 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 السفر من ألمانيا إلى الدنمارك بأمتعة تحوي أكثر من 17 ألف عود ثقاب وحزمة ألعاب نارية و17 بطارية و6 أجهزة اتصال لاسلكية وسكينتي مطبخ. وأضاف الادعاء العام أن المتهم كان يخطط لأن “يصنع بتلك الأدوات عبوة ناسفة وتفجيرها في كوبنهاغن وسط جمع كبير من الناس”.

وتم القبض على اللاجئ السوري على الحدود الألمانية-الدنماركية. ووصل المتهم إلى ألمانيا عام 2015 وكان يقيم مؤخراً في نزل للاجئين بمدينة بيبراخ جنوبي ألمانيا.