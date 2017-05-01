نصر الحريري إلى جنيف: مفتاح الحل هو رحيل بشار الأسد

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قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات (نصر الحريري) حول مفاوضات جنيف، ، إن مفتاح نجاح الحل السياسي يكمن في الوصول إلى حكم انتقالي دون بشار الأسد.

وأوضح الحريري في مؤتمر صحافي من جنيف عشية انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات “جئنا إلى جنيف من أجل الانخراط في العملية التي توصل للحل السياسي”، مؤكداً أن “مفتاح النجاح للحل السياسي هو تحقيق الحكم الانتقالي من دون الأسد”. وشدد على ألا يكون لـ “بشار الأسد” وأركان حكمه أي دور في المرحلة الانتقالية، ولا في مستقبل سوريا.

كما اتهم الحريري نظام بشار الأسد بالاستمرار “في عمليات انتهاك حقوق الإنسان”، وذكر أنها “ستكون حاضرة في محادثاتنا مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا”.

وأضاف أن “النظام لا زال يركز على الحل العسكري”، معتبراً أن “النقطة الأساسية من اتفاق أستانا وهي تخفيف التصعيد، لم تتحقق بسبب استمرار النظام في انتهاكاته”.

وأعرب وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف عن ترحيبه بمفاوضات عملية ومنتجة في الجولة الجديدة “جنيف-6”. وقال رئيس الوفد إن “المعارضة تأمل في أن تطرح الأمم المتحدة في هذه الجولة خطة عملية أكثر، تسهل عملية الانتقال والحل السياسي… لدينا حتى الآن تصور عن طبيعة هذه المفاوضات”.

وأضاف الحريري: “الطريق إلى وحدة سوريا يمر عبر جنيف برعاية الأمم المتحدة، وحسب المرجعيات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تنص على الانتقال السياسي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية”.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات لوّحت بتعليق مشاركتها في المباحثات جراء جرائم النظام و سياسة التهجير القسري التي يتبعها في دمشق وريفها.

سوف تركز المفاوضات على القضايا السياسية والإنسانية بحسب المبعوث الأممي الذي بدا متفائلاً، دون الالتفات لتصريحات رأس النظام الذي وصف محادثات جنيف بمجرد لقاء إعلامي، وقال دي ميستورا “لا أريد التعليق على تصريحات الأسد، وفده وصل لإجراء مناقشات جادة وهم هنا للعمل” .