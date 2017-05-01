واشنطن: مستعدون للعمل مع روسيا وإيران لكن وفق شروط

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صرح المتحدث باسم البيت الأبيض (شون سبايسر) أمس 15-أيار/مايو عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع روسيا وإيران في حل القضية السورية، شريطة اعترافهما بالجرائم التي ارتكبها الأسد وممارسة نفوذهما لوقفها، محذراً على أنه لن يكون هناك سوريا آمنة طالما ظل الأسد في السلطة.

وقال (سبايسر) في موجز صحفي للبيت الأبيض أن : “الأسد قد دخل مرحلة جديدة من الفساد وهو قد فعل ذلك عن طريق دعم روسي وإيراني غير مشروط وبشكل غير لائق”.

وأضاف إنه “يصعب تخيل أن السوريين سيختارون البقاء تحت قيادة (رئيس النظام السوري بشار) الأسد، سوريا لن تكون آمنة وقوية، طالما ظل الأسد في السلطة”.

وفي السياق، اتهمت الولايات المتحدة يوم أمس نظام بشار الأسد بإدارة محرقة حرقت آلاف المعتقلين في سجن صيدنايا بعد تعذيبهم لإخفاء جرائمه المرتكبة خلال السنوات الماضية.