مقتل قياديٌّ بارزٌ في تفجير (الرقبان) وارتفاع حصيلة الضحايا

إياس العمر: كلنا شركاء

ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير سوق مخيم (الرقبان) الواقع على الحدود السورية الأردنية مساء يوم أمس الاثنين إلى 15 قتيلاً وعشرات الجرحى، فيما نعى “جيش أحرار العشائر” خمسة من مقاتليه بينهم قياديٌّ بارزٌ، حيث استهدف التفجير دورية أمنية للفصيل.

وقال مدير المكتب الإعلامي لجيش أحرار العشائر محمد عدنان لـ “كلنا شركاء” إن حصيلة الضحايا نتيجة عملية التفجير وصلت إلى 15 قتيلاً من ضمنهم 10 مدنيين عدا عن سقوط عشرات المصابين. مشيراً إلى مقتل القيادي “أيهم البحير”، وكل من “محمود شيخو وفادي الحمد ومحسن الأسعد وعلي الدنحة”، وهم من عناصر (أحرار العشائر) .

وحول الجهة المنفذة، نقلت وكالة (أعماق) المقربة من تنظيم (داعش) عن مصدر عسكري في التنظيم قوله إن “مقاتلو الدولة الإسلامية نفذوا هجوم مخيم الركبان”.

وكان انفجار مماثل استهدف قبل نحو 10 أيام سيارة لـ “جيش سوريا الجديد” في نفس المنطقة وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، كما تعرضت نقطة حماية تتبع لجيش (أحرار العشائر) لإطلاق نار في ذلك الوقت، أثناء قيامها بتوفير الحماية للجنة الأمم المتحدة داخل المخيم، والتي كانت تقوم بتوزيع المساعدات على المهجرين في المخيم، ما تسبب بمقتل أحد عناصر “الجيش” وإصابة آخر.