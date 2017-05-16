(الاتحاد الديمقراطي) يعتقل ألمانياً للتجنيد في عفرين

رزان العمر: كلنا شركاء

أكدت هيئة حقوقيةٌ كردية اليوم الثلاثاء، أن الميليشيات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) اعتقلت شاباً من أصولٍ كردية ويحمل الجنسية الألمانية في مدينة عفرين بريف حلب، وزجّته في أحد معسكرات التجنيد التابعة لها.

وذكر مركز “الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان”، ومقره ألمانيا، أن قوات “الأسايش” في مدينة عفرين قامت بسوق المواطن الألماني والكردي الأصل شعبان شيخو إلى مركز التجنيد الإجباري في ناحية معبطلي (بالكردية: ماباتا) ليخضع لدورة تدريب على حمل السلاح وبعدها إلى جبهات القتال كما غيره من الشباب.

وأكدت عائلة شيخو أن شعبان بقي ثمانية أيام معتقلا في سجون “الأسايش” ليتم بعدها نقله إلى مركز التجنيد الإجباري في ناحية ماباتا، بالرغم من أنه يحمل الجنسية الألمانية، حيث التقت به زوجته في مركز التدريب مرة واحدة حتى الآن.

وينحدر شعبان شيخو السوري الأصل من قرية شيخ محمد في ناحية راجو بمنطقة عفرين وهو من أعضاء (الحزب الديمقراطي الكوردستاني–سوريا) كان قد ترك قبل عدة أشهر الحياة في ألمانيا ليعود إلى مسقط رأسه عفرين.

وطالب مركز “الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان” قوات الـYPG التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بضرورة الإفراج الفوري عن المواطن الألماني شعبان شيخو و عدم سوقه للتجنيد الإجباري أو لجبهات القتال، كما توجه بالدعوة للحكومة الألمانية ووزارتها الخارجية بضرورة متابعة هذا الموضوع حتى الإفراج عن شيخو.