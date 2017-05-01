النظام يستهدف (حمورية) إحدى مناطق (تخفيف التصعيد) بالقصف الصاروخي

كلنا شركاء:

استهدفت قوات نظام بشار الأسد بلدة حمورية في غوطة دمشق الشرقية بالقصف الصاروخي، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرين بينهم طفلان وسيدتين اليوم الثلاثاء.

ونشر الدفاع المدني تسجيلين مصورين على موقع (يوتيوب) يظهر لحظات إجلاء الجرحى وانتشار حالة الهلع بين المدنيين جراء القصف الصاروخي لقوات الأسد على المناطق السكنية في بلدة حمورية، وتسجيل آخر صوّر لحظة سقوط صاروخ بالقرب من فرق الدفاع المدني أثناء إجلاءهم للمصابين.

النظام يستهدف (حمورية) إحدى مناطق (تخفيف التصعيد) بالقصف الصاروخي

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