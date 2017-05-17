وزير إسرائيلي: حان الوقت لتصفية بشار الأسد

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وزير الإسكان قوله خلال مؤتمر خارج القدس، قائلا إن “نظام الأسد نفذ عمليات قتل جماعي وحرق آلاف الجثث بعد إعدامها، وفقا لتسريبات الخارجية الأميركية”.

وأضاف غالانت أن ما ارتكبه نظام الأسد تجاوز للخطوط الحمراء، بارتكاب مذابح جماعية وهجمات كيماوية بشكل مباشر، كان آخرها حرق الجثث، وهذا الأمر لم نشهده منذ 70 عاما في إشارة “للمحرقة النازية”، على حد قوله.