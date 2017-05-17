الخدمة العسكرية تحرم مدير (السورية للتأمين) من منصبه

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أصدر رئيس الوزراء في حكومة النظام قراراً بتكليف المهندس “إياد زهراء” بوظيفة مدير عام للمؤسسة العامة السورية للتأمين، خلفاً للدكتور “ياسر مشعل”، والذي يستعد لتأدية الخدمة الإلزامية.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن ياسر مشعل قوله إنه يستعد للالتحاق لتأدية واجبه في خدمة العلم.

وأوضح موقع “عنب بلدي” أن مشعل عين مديراً للمؤسسة السورية للتأمين في 2014، بقرار من رئيس الحكومة السابق، وائل الحلقي. ويعتبر من الوجوه الشابة التي أثبتت جدارتها في الساحة الاقتصادية والمصرفية والمالية، إذ أصبح عضواً في مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي، ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

ويحمل الشاب، البالغ من العمر 38 عاماً، إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق، ودكتوراه في العلوم الاقتصادية وماجستير في الإدارة والاتصالات من جامعة “بواتييه” الفرنسية، ودبلوماً في اللغة الفرنسية.

كما يدرّس في جامعة دمشق قسم الاقتصاد، إضافة إلى تدريسه في الجامعة العربية الدولية الخاصة، قسم التمويل والمصارف.

وأشار المصدر إلى أن التحاق المدير بالخدمة العسكرية، يأتي استكمالًا لسياسة النظام المستمرة منذ عامين، بسحب الشباب من سن 18 حتى 42 سنة للخدمة العسكرية والاحتياط.