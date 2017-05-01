امتحانات طرطوس: المحافظ يصادر عشرات وسائل الغش، بينها أم تغشش ابنها عبر (الواتس أب)

معاوية مراد: كلنا شركاء

قام محافظ طرطوس “صفوان أبو سعدى” وقائد شرطتها في جولة على مراكز امتحانات الصف التاسع في المدينة للحديث عن مساوئ الغش وانعكاساتها على العملية التعليمة.

وبحسب ما نقلت شبكة “طرطوس 24” الموالية للنظام، فإن بعض الطلبة استجاب لطلب المحافظ لإخراج ما بحوزتهم من وسائل الغش بعدما دخل قاعات الامتحانات، وكانت النتيجة مذهلة حسب الصور التي تم نشرها عشرات الملخصات المخبأة في جوارب التلاميذ عدا عن (الروشيتات) التي تم تسليمها.

بينما نشرت شبكة (طرطوس اليوم) صورة تظهر محافظ طرطوس يصادر هاتف جوال لطالب إعدادي في الصف التاسع كانت تحدثه أمه عبر تطبيق (واتس اب) لتزويده بالمعلومات ومساعدته على الغش بالامتحانات .

وبالمثل، تجول محافظ حماة في عددٍ من القرى والمناطق الموالية في ريفها الغربي، ليعود بقرار إعفاء رؤساء 10 مراكز امتحانية في بلدتي عين الكروم و شطحة، دون الإشارة إلى سبب الإعفاء، إلا أن صورةً انتشرت للمحافظ وهو يحمل نحو 10 هواتف محمولة صودرت من الطلاب أثناء استخدامها في الامتحان.

عكست جولة المحافظين واقع العملية التعليمة في المناطق التي يسيطر عليها النظام وخصوصاً تلك التي تسمى معاقله كالمدن الساحلية، وفيها ما هو أخطر من الملخصات المضبوطة ففي الامتحانات الثانوية والجامعية يدخل مسلحو الدفاع الوطني (الشبيحة) ببنادقهم وكتبهم إلى القاعات وتنتقل هذه الحالة إلى الجامعات التي تشهد ما هو أفظع وأشد وطأة.