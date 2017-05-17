مصادر موالية: مصالحةٌ وشيكةٌ في حيّ القدم الدمشقي وفق آلية تقسيم الحي إلى قطاعات

معتصم الطويل: كلنا شركاء

ذكرت مصادر موالية للنظام إن مفاوضاتٌ تجري هذه الأيام بين قوات نظام بشار الأسد من جهة وكتائب الثوار التي تسيطر على حي القدم جنوبي العاصمة دمشق.

وأضافت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام إلى أن المفاوضات تقضي بخروج من يرغب المقاتلين مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، على غرار ما جرى في اتفاقات المصالحة السابقة في محيط العاصمة.

وينصّ الاتفاق المبدئي أيضاً على بقاء من يرغب “بتسوية وضعه داخل الحي”، ولفت المصدر إلى السماح ببقاء الراغبين داخل الحي، مَهّدَ لتسريع التوصل إلى تفاهمات بشأنه بانتظار الإعلان النهائي عن الاتفاق وتحضير الأمور اللوجستية للخروج.

وأكد المصدر أن الاتفاق يعتمد هذه المرة على تقسيم الحي إلى قطاعات لتسهيل إنجاز بقاء الأهالي داخله، على ألا يشمل مقاتلي تنظيم “داعش” الذي يسيطر على أجزاء من الحي بجانب حي العسالي المجاور، الذي لم يذكر المصدر مصيره.