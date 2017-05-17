ثوار الغوطة الشرقية يصدون هجمات للنظام على بيت نايم والمحمدية

محمد كساح: كلنا شركاء

تجري اشتباكات اليوم الأربعاء بين الثوار و قوات النظام على جبهتي بيت نايم و المحمدية في الغوطة الشرقية في حين تعرضت بيت نايم لاستهدافٍ بصواريخ أرض – أرض وقذائف المدفعية.

الناشط “معاذ أبو عمر” من مركز الغوطة الإعلامي قال لـ (كلنا شركاء) إن قوات الثوار صدّت محاولات اقتحام النظام لبلدتي بين نايم و المحمدية حيث خاض الثوار اشتباكات عنيفة

وتحدث المصدر عن تعرض المنطقة اليوم لقصف بثمانية عشر صاروخ أرض – أرض وعدة قذائف مدفعية.

في نفس السياق، وقعت اشتباكات متقطعة ليلة أمس على جبهة جسرين محور كتيبة الكرتون تمثلت باستخدام الرشاشات الثقيلة من طرفي الثوار والنظام. وقال أبو عمر إن الاشتباكات، ترافقت مع تمشيط من قبل قوات النظام المتمركزة في بلدة المليحة استهدف بساتين كفربطنا بالرشاشات الثقيلة.