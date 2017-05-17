حكومة النظام تقرّ أسعاراً جديدةً لـ 100 صنف دوائي معظمها مسكنات

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أصدرت وزارة الصحة في حكومة النظام قراراً جديداً برفع أسعار بعض أنواع الأدوية بمقدار يتراوح بين 25 – 200 ليرة سورية للعلبة.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن زيادة الأسعار شملت نحو 100 صنفٍ من الأدوية كبعض أنواع المسكنات مثل فلاجيل و سيتامول و بنادول إكسترا، مشيراً إلى أنه طرأ على الأخير زيادة بمقدار 200 ليرة.

وذكر المصدر أن ارتفاع الأسعار طال 20 زمرة دوائية غالبية أصنافها مفقودة من الأسواق السورية منذ أكثر من عام.

ويأتي ذلك بعد نحو شهرين من رفعٍ مماثل في أسعار الدواء، وصلت نسبته إلى 400 في المئة، وفقاً لنشرات أسعار صادرة عن معامل الأدوية ومصدقة من وزارة الصحة في حكومة النظام، ونقل موقع “الاقتصادي” الموالي عن أحد الصيادلة قوله إن قوائم أسعار جديدة للأدوية بدأت بالصدور عبر معامل الأدوية، وكانت النسبة الأكبر من رفع الأسعار هي للأدوية النادرة، بحجة العمل على توفيرها ومنع استمرار تهريبها لدول الجوار.

وقوبل رفع سعر الدواء بنسب كبيرة في السابق برفضٍ من قبل القاطنين في مناطق سيطرة النظام الذين أنهكهم التضخم وارتفاع أسعار جميع المواد.