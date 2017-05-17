جيش الإسلام: 16 قتيلاً ودبابتان خسائر للنظام في غوطة دمشق

محمد كساح: كلنا شركاء

أوقف الثوار اليوم الأربعاء هجمة عنيفة لقوات النظام حاول من خلالها التقدم على محوري بيت نايم والمحمدية في الغوطة الشرقية ما تسبب بخسائر بشرية و مادية للنظام خلال المعارك.

وأكد جيش الإسلام عبر معرفاته الرسمية إعطاب دبابتين للنظام بمدفع مضاد للدروع أثناء التصدي لمحاول اقتحام قوات النظام لجبهة بيت نايم، مؤكداً أن حصيلة المعركة بلغت 16 قتيلا للنظام وإفشال محاولة تقدمه على المنطقة.

وكان مصدر ميداني تحدث لـ (كلنا شركاء) عن تعرض بلدة بيت نايم لقصف بـ 18 صاروخ أرض – أرض وعدة قذائف مدفعية بالتزامن مع محاولات الاقتحام.